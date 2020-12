Smitte ved helsesenteret

Nyheter

En beboer ved helsesentret har i dag testet positivt for korona.

Dette opplyser Rennebu kommune fredag kveld.

Seks personer ble satt i karantene tirsdag denne uka, fem fikk positiv koronatest torsdag og er nå i isolasjon. Ingen av de smittede har symptomer.

Ingen besøk til helsesenteret

De smittede er to voksne og tre barn. To barnehageavdelinger, en skoleklasse, SFO, AIK og ansatte i helsesektoren ble som følge av de positive testene umiddelbart satt i karantene. Det ble også stengt for alle besøkende på helsesentret, omsorgsboligene og boligavdelinga.

I dag, fredag, har en beboer ved Rennebu helsesenter testet positivt. Den smittede har ingen symptomer. Testen er gjennomført ved bruk av hurtigtest, og det ventes på svar fra ordinær test for endelig bekreftelse.

Flere ansatte i helse og omsorg er dermed satt i karantene knyttet til den smittede, i tillegg er to nærkontakter utenfor sykehjemmet satt i karantene.

Status for smitteutbruddet i Rennebu

Status for smitteutbruddet i Rennebu er fortsatt definert som uoversiktlig og det er så langt ikke funnet kilden til smitteutbruddet. Det er nå over 120 personer som er satt i karantene og det testes fortløpende.

I løpet av fredag er alle ansatte og beboere ved Rennebu helsesenter testet, det er gjennomført over 200 tester siste døgn.

Generelle råd til befolkningen

På grunn av situasjonen oppfordres alle i Rennebu til å holde seg mest mulig i ro igjennom helga.

- Dette til vi har bedre kontroll på smitten. Hold avstand til andre, begrens antall nærkontakter og vær nøye med hånd- og hostehygiene. Hold deg hjemme hvis du er syk, skriver kommunen.

Viktig info om karantene

Rennebu kommune avslutter med en viktig opplysning.

- Selv om du får negativt resultat på koronatesten må du fullføre karantenetiden uansett om du føler deg frisk. Dette er viktig og kan være avgjørende for å få stoppet smitteutbruddet.