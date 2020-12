En ansatt bosatt i annen kommune har testet positivt

Nyheter

- Siden torsdag er det gjennomført over 200 koronatester. Så langt har vi fått 181 prøvesvar hvorav alle er negative. Testingen omfatter alle beboere, ansatte og de øvrige som er satt i karantene.

Dette opplyser Rennebu kommune i en pressemelding lørdag kveld.

Smitte ved helsesenteret Situasjonen er uoversiktelig, ber folk holde seg mest mulig hjemme i helga.

En ansatt, testet i en annen kommune, har testet positivt. Den smittede er nærkontakt av beboeren og den andre helsearbeideren som testet positivt tidligere denne uken. Flere beboere og ansatte er dermed satt i karantene.

Det er ennå ikke mottatt endelig testresultat på beboeren som testet positivt på to hurtigtester i går, fredag.

- Vi begynner å få bedre oversikt, men situasjonen er fortsatt utfordrende da ingen smittede så langt viser tegn til symptomer. De som er i karantene kan fortsatt utvikle symptomer, det betyr at det kan bli aktuelt med retesting. Inkubasjonstiden er fra en til ni dager. Derfor er det viktig at vi er ekstra forsiktige i tiden fremover. Vi håper at den omfattende testaktiviteten gir resultater og begrenser smittespredningen, skriver kommunen.

Kommunen understreker: Brudd på karantenereglene er straffbart I Rennebu er det kommet flere meldinger om at folk i karantene ikke overholder karantenereglene.