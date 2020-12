Søker om tillatelse til utslipp fra nytt renseanlegg

Nyheter

Rådginingsselskapet Rambøll er engasjert av Rennebu kommune til å utarbeide søknad om ny utslippstillatelse for Berkåksmoen avløpsanlegg. Selskapet opplyser at dagens anlegg er modent for utskiftning, og at prosjektet vil bidra til å sikre resipienten mot utilsiktede utslipp i fremtiden.