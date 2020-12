Nyheter

UP gjennomførte tirsdag en laserkontroll i 80-sonen på E6 ved Gullvåg. Det ble delt ut 18 forenkelde forelegg. Høyeste hastighet var 107 km/t. Personen som kjørte 107 km/t oppga dessuten falsk personalia til UP og kjørte uten førerkort. Vedkommende blir anlmeldt for alle tre forhold, skriver politiet på Twitter.