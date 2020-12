Her er reglene for julefeiring i Rennebu

Nyheter

Rennebu kommune har gått ut på sin hjemmeside med informasjon om julefeiringen. Med 11 nye smittede fra midten av desember, så ble deler av skolen, barnehagene og over 30 prosent av de ansatte ved sykehjemmet satt ut av spill.

- Vi har gjennomført omfattende testaktivitet siden 10. desember og det ser ut til at smitten ble avdekket såpass tidlig at vi har klart å stanse smitten i denne omgang, skriver kommunen. Nå er det klart for juleferie, og mange er på tur hjem til Rennebu eller har planer om å reise ut til venner og familie andre steder. Kommunen har derfor laget en oversikt for å få til en trygg julefeiring.

- Vi oppfordrer til å ha lav terskel for å ta koronatest. Har du luftveissymptomer registrerer du deg enkelt for koronatest ved å ringe 908 10 442 eller bestill elektronisk. Husk å oppgi symptomer i feltet «kommentar» når du bestiller på nett.Testingen i Rennebu foregår på parkeringsplassen ved Rennebu legekontor, mens du sitter i bilen.

Det aller viktigste

Hold avstand

Hold hendene rene

Hold deg hjemme hvis du er syk

Hold nede antall personer du møter

- Vi anbefaler de som kommer fra områder med mye smitte tester seg og går i karantene inntil prøvesvar foreligger. Kommer du fra et område i Norge med mye smitte, bør du være forsiktig de første 10 dagene etter ankomst. Generelt anbefaler vi alle å begrense antall nærkontakter gjennom hele jula.

Skulle det oppdages ny smitte i Rennebu i løpet av jula, er kommunen i beredskap for å øke testkapasiteten ved behov.

Rennebu er en rød kommune

Rennebu er definert som rød kommune. Flere kommuner har egne råd og retningslinjer for besøkende fra røde kommuner. Det er viktig at du setter deg inn i disse.

Regjeringens generelle råd er: Kommer du fra et område i Norge med mye smitte, bør du være forsiktig de første 10 dagene etter ankomst.

Juleselskap - sosial kontakt

Begrens antall personer du er sammen med. Hold minst én meters avstand til de du ikke bor sammen med.

Hovedregelen er 5 gjester.

På to av dagene - for eksempel julaften og nyttårsaften - kan du invitere inntil 10 gjester, hvis dere kan holde én meter avstand.

Du bør delta i maks to selskap, uavhengig av om du er vert eller gjest.

Barn og unge med skilte foreldre eller delt bosted, bør ha normalt samvær etter avtale mellom foresatte.

Overnattingsbesøk

Maks fem gjester på overnatting. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan man være flere.

Gjester fra samme husstand kan bo på samme rom. Andre gjester bør ha enerom.

Du bør kun delta på to store selskap i julen, med inntil 10 gjester. hvis gjestene i et slikt selskap overnatter, så vil dette telle som to selskap, fordi sammenkomsten strekkes over to døgn.

Eldre og sårbare

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde to meter avstand til personer i risikogruppen.

- Sykehjemmets besøksregler oppdateres i takt med utviklingen av smittesituasjonen. Vi vurderer tiltak helt frem mot jul, her kan det komme endringer i løpet av uke 52, skriver Rennebu kommune.

Besøksrutiner sykehjem, omsorgsbolig og boligavdeling

På grunn av smitteutbrudd ved helsesenteret i Rennebu er det stengt for besøkende ved sykehjemmet. Dette gjelder inntil videre.

- Bor du i omsorgsbolig eller ved boligavdelingen anbefaler vi på det sterkeste at du ikke tar i mot besøk, og at du begrenser lengre turer, ærender og besøk til vi har mer kontroll på smittesituasjonen. Fellesarealer i omsorgboligene og boligavdelingen er stengt for besøkende, men beboerne kan benytte arealene, skriver kommunen.