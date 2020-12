Året som ble annerledes: Et vanskelig år for pendlere

Nyheter

Før dette året startet, var det nok mange som gledet seg til et nytt tiår. Noen hadde kanskje satt seg mål som de ønsket å oppnå, mens noen ønsket å starte helt på nytt. Året har vært veldig krevende og utfordrende, og dette har rammet alle på en eller en annen måte. I denne serien vil vi prate med ulike mennesker i ulike jobber, for å høre hvordan året har vært for dem.