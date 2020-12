Ingen nye smittetilfeller de siste dagene

Nyheter

I helga ble det bekreftet to nye smittetilfeller i Rennebu. Den ene smittede er nærkontakt til smittet beboer ved sykehjemmet og har derfor vært i karantene siden 11. desember. Den nye smittede har bare én ny nærkontakt, vedkommende er varslet og dette er et forbilledlig smittetilfelle der man ser viktigheten av karantene for nærkontakter.

Det andre smittetilfellet gjelder en person som har vært i karantene siden 10. desember. En ansatt ved Rennebu helsesenter testet negativt 14. desember, men testet positivt 18. desember. Den ansatte ble satt i karantene 10. desember som nærkontakt til smittet på arbeidsplassen. To personer er definert som nærkontakter til den smittede, begge har gått i 10-døgns karantene.

Flere friskmeldte

Ordfører Ola Øie opplyser til Opdalingen at det ikke er noe nytt å melde om koronasituasjonen.

- Vi har ingen nye tilfeller siden helga. Også er det slik at flesteparten som er i karantene nå er ute igjen på julaften. Det vil være rundt fire stykker som må være i karantene til rundt 29. desember, sier han til Opdalingen.

Han sier at de har god oversikt over smitten. De to nye tilfellene i helga har få nærkontakter og har gjort sporingsarbeidet enkelt for koronagruppa i Rennebu.

- Det har vært en forholdsvis kontrollert situasjon, sier Øie.

- Hva er din oppfordring til de som kommer hjem til kommunen for å feire jul?

- Det er å fortsette å ta dette på alvor. Man må være forsiktige med kontakt og ta de forholdsreglene som vi har mast om i lang tid. Det er viktig å holde avstand, vaske hender og å ikke samles mer enn det som er lov. Min oppfordring er å følge de tiltak som er gitt, både lokalt og nasjonalt, sier han og legger til:

- Sammen skal vi forhindre at smitten sprer seg. Det er mange som må ta i et tak i denne situasjonen og det handler om å vise respekt for det som blir sagt og gjort, sier han.

- Vi er på alerten

Selv om julaften og høytiden nærmer seg, så er det viktig å ikke senke skuldrene for mye.

- Vi kommer til å være på alerten gjennom hele jula. Vi skal ha et nytt møte denne uka og jeg, kommunedirektøren og kriseledelsen skal ha dette ekstra langt fremme i pannebrasken, sier han.