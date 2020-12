Ingen personskade etter trailervelt på E6

Nyheter

Like før klokka ett tirsdag mottok politiet melding om en trailervelt som har skjedd på E6 over Dovrefjell, like ved Hjerkinn. Operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt sier at hendelsen har skjedd like etter fylkesgrensa, men at de sender biler for å bistå.