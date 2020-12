Nyheter

Kriseledelsen i Rennebu komune er godt fornøyd med smitteutviklingen i kommunen.

- Vi er på dag tre uten nye smittetilfeller, og det ser ut til at vi har klart å lukke smitteutbruddet til jul - i tråd med målet vårt. Testaktiviteten har avtatt, men vi oppfordrer fortsatt til å ha lav terskel for testing. Ikke nøl med å ta kontakt med koronatelefonen, skriver de i en pressemelding.

Det ble tatt 11 tester tirsdag, og alle ansatte på sykehjemmet blir testet lillejulaften. Dette gjør kommunen hver onsdag etter anbefalinger fra FHI.

Kriseledelsen hadde lillejulaften sitt siste møte før jul, men er i beredskap gjennom hele jula.

Anbefaler munnbind

Mange kommuner har påbud om bruk av munnbind i butikker og andre steder der det samles folk.

- Det er ikke påbud om bruk av munnbind i Rennebu, likevel anbefaler vi folk å bruke det i situasjoner der man ikke kan overholde en-metersregelen. Vi oppfordrer både passasjerer og sjåfører til å bruke munnbind i taxi for å redusere smitterisikoen, skriver kommunen. På sykehjemmet i Rennebu må alle besøkende bruke munnbind.

Vaksinering

Over nyttår starter vaksineringen i Rennebu. I første forsendelse mottar kommunen ti doser, disse ankommer i uke 1.

- Det er en prioriteringsliste der beboere ved sykehjemmet prioriteres først, før andre deler av befolkningen får tilbudet. Det jobbes for fult med plan for vaksineringen, og mer informasjon vil komme over nyttår, skriver kommunen. Vaksinen er gratis for alle, men vaksineringen krever samtykke.

- I januar har vi systemet på plass for å starte registrering av de som ønsker å vaksinere seg. Dette vil bli publisert på våre nettsider og i media. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste før dette blir annosert.

Dette er prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdom/tilstand

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/tilstand

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/tilstand

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

10. Helsepersonell