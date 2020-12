Nyheter

Lisbeth Kleveland (55) er regionleder i rusomsorgen hos Frelsesarmeen. Hun har jobbet i Frelsesarmeen i 18 år og i rusomsorgen i 24 år, og er et felt som engasjerer og interesserer henne i høy grad. Kleveland er fra Trondheim, men mora er fra Oppdal og hun har to søstre med familier som er bosatt på Oppdal, og hun har i tillegg bodd her i flere perioder.