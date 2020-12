Arbeidsbrakkene fylles: Neste år skal 200 jobbe med ny E6 i Rennebu

Nyheter

Riggen som huser anleggsledere og administrasjonen til entreprenør Johs. J. Syltern AS, ligger på Sande-tomta, kloss inntil det som etter hvert blir gammelveien, og er dermed lett synlig for de som ferdes i sentrum av Berkåk.

Komplekset er på én etasje, og rager altså ikke så høyt, men brer seg desto lengre utover. Vinduene er pyntet med adventsstaker og julestjerner, akkurat slik det er hos folk flest, og det hele fremstår riktig så hjemmekoselig.

Orkla/Grana-utbyggingen

Rusler vi en runde i de lange gangene, hilser vi i tur og orden på HMS-ansvarlig Roy Sjøbakk, produksjonsleder Roar Sjøbakk (ja, de er far og sønn), driftsleder Per Ola By og teknisk koordinator Frank Syltern. Sistnevnte til og med døpt i Berkåk kirke.

Flere av de som i dag er engasjert med veiutbyggingen, har nemlig vært i Rennebu før, for å si det sånn. Under utbyggingen av Orkla/Grana vassdraget på 70-, og 80-tallet, var entreprenøren blant annet med på å bygge kraftstasjonen Bjørset i Meldal, og var også i arbeid på Nerskogen og i Innerdalen.

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern AS er spesialister på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid og veg- og havnearbeid. Oppdraget i forbindelse med utbyggingen av E6 Ulsberg - Vindåsliene er det største oppdraget selskapet noen gang har hatt.

Daglig leder Øystein Syltern er en driftig kar, og drev faktisk bensinstasjon på Berkåk i en femårs periode samtidig med kraftutbyggingen. Han leide Texacostasjonen av Aud og Olav Nyberg, som var forrige generasjon av dagens drivere av Berkåk Veikro/Shell Berkåk.

Spansk er kjekt å kunne

I følge med prosjektkoordinator Halvor V. Bueng, og under strengt smittevernregime, rusler vi som rundt på administrasjonsbrakka, og hilser på mannfolkene der de sitter og jobber fra sine respektive kontor.

Mannfolkene, for i dag er det ikke ett kvinnemenneske å se.

- Det er nokså mannsdominert, det er jo det, selv om det ikke er kjemisk fritt for damer her. Men det kunne godt ha vært flere, sier Bueng.

Driftsleder Per Ola By har det overordnede ansvaret for det som skjer ute i felten, og han er den «alle» ringer til, ifølge Bueng. By er ekstra kjekk å ha når de spanske arbeiderne kommer til bygda en gang neste år.

By var med på å bygge det store ferieanlegget Anfi del Mar i Arguineguin som den norske gründeren Bjørn Lyng anla på Gran Canaria på 90-tallet. Han snakker derfor språket på ordentlig, og ikke bare turistspansk, noe som kan være både nyttig og viktig når korrekt informasjon skal formidles under en hektisk anleggsperiode.

Morgenmøte og kaffekoking

HMS-sjefen Roy Sjøbakk har en ekstra viktig jobb i koronatiden. Han foretar jevnlige vernerunder, og foretar risikovurderinger. Blant annet er besøkende til riggen nødt til å ringe på før de eventuelt slippes inn, og de som distribuerer post må legge sine ting på trappa.

- Det er veldig viktig at vi tar dette på alvor, for skulle én bli smittet, må jo hele gangen i karantene. Da blir det stopp, og en stans i arbeidet blir dyre dager, sier Bueng.

Oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet er som de fleste vet viktig, og Sjøbakk senior mener da også at han har den mest uunnværlige oppgaven av dem alle.

- Jeg har ansvaret for å koke kaffe til folket før de drar ut, noe som er den viktigste jobben på riggen, hevder han bestemt, uten at hverken prosjektkoordinatoren eller driftslederen protesterer nevneverdig.

Sjøbakk deltar også sammen med resten av prosjektledelsen på det daglige morgenmøtet, et møte som er det viktigste de har, og der alle, takke være kaffeeksperten, får sin sårt tiltrengte kaffetår.

I felten

Koronasituasjonen har foreløpig ikke forsinket arbeidet i særlig grad. Den medfører likevel alternative måter å jobbe på, blant annet er møtene med Rambøll stort sett blitt gjennomført via Teams siden utbruddet i mars.

Om du farer i den villfarelsen at gjengen på administrasjonsriggen bare sitter inne i varmen og koser seg, tar du faktisk feil. Hver dag er anleggslederne ute i felten og passer på at alt er som det skal være.

Frem til jul, jobbes det tolv timer hver dag, fra mandag til torsdag.

- Guttene er i skogen fra sju om morgenen til sju om kvelden. Akkurat nå er de i Gammelstødalen, der tomta til den nye standplassen på skytebanen er klar. Det er mindre løsmasse enn vi trodde, men veldig mye sprengning som skal til langs traseen, forteller Bueng.

Fra januar vil organiseringen av arbeidet bli noe annerledes enn den har vært så langt.

- I samråd med kommuneoverlegen, vil vi på nyåret prøve ut en skiftordning for å fortsatt kunne unngå arbeid på helg. Arbeidet vil da foregå med doble skift fra seks om morgenen til to på natta fra mandag til onsdag, mens det blir fra seks til elleve om kvelden på torsdag, opplyser Bueng.

Flere hundre arbeidere

Noe lengre inne på Sande-tomta, ute av øye og dermed ute av sinn for de fleste vil vi tro, står mannskapsbrakkene. Denne delen av riggen er allerede nokså stor, og vil bli enda større, for selv om det frem til jul ikke er flere enn det er i arbeid for entreprenøren, øker dette veldig når virksomheten gjenopptas på nyåret.

- Vi er rundt tretti personer her nå, men dette vil doble seg på nyåret. Så vil dette antallet økes til om lag 75 personer fra Syltern, pluss at det kommer blant annet betongentreprenør og sprengningsarbeidere fra underleverandør, slik at det blir nærmere to hundre arbeidere i sving her i Rennebu, forteller Halvor V. Bueng.

Livet på riggen kan fort bli ensformig, selv om det ikke er noe å si på fasilitetene. Samtlige mannskapsbrakker har for eksempel utstyr for matlaging, noe som er like greit i og med at det ikke lages felles middag.

- De fleste ønsker å lage maten selv. Når de spanske arbeiderne kommer, vil det derimot bli kantinedrift. Kantineriggen står der i dag også, men er så langt ikke tatt i bruk, opplyser Bueng.

Anleggsarbeid blir for mange en livsstil, men uansett hvor komfortabel boforholdene er, er det neimen ikke rart om brakkesyken slår inn etter noen måneder, for ikke å si år.

God dialog gir godt omdømme

Arbeiderne er jo ulikt skrudd sammen, slik folk flest er, for mens noen holder seg mest mulig på brakka, ser andre med spenning frem til åpningen av det nye treningssenteret på Berkåk. Andre oppsøker gjerne den lokale pøbben for å se en fotballkamp i godt selskap. Noen nøyer seg med å gå en tur, men så sitter de ikke akkurat oppe utover natta heller, sier han.

- Vi er dårlige på å etterspørre, men bedre på bruk, hevder Bueng og mener med det at jo flere tilbud, jo mere vil det dryppe på det lokale næringslivet.

Anleggsarbeiderne har for lengst tatt juleferie, mens administrasjonen i skrivende stund fortsatt har en del arbeid å utføre før de også logger av og tar fri.

Halvor V. Bueng forteller at de etter jul vil begynne å arbeide på strekningen fra Skauma og til Halland camping.

- Før vi setter i gang i et nytt område ringer vi grunneierne og varsler oppstart. Det er viktig for oss å gi grunneierne god informasjon, og de kan også ringe oss når som helst. Med god dialog får vi til det meste, og velvillighet begge veier er ikke så dumt. Det meste kan løses med god dialog, og vi har også et godt omdømme som vi ønsker å ta vare på. De vi har vært borti så langt har vært veldig løsningsorientert, roser han, og legger til:

- Når vi er ferdige og drar herfra, er målet at alle skal være like gode venner som vi var ved oppstarten.