Rema og Britannia med på trønderske matfestivaler

I 2021 blir Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim arrangert siste helga i juli, mens den desentraliserte festivalen «Trøndersk Matfestival - et sted nær deg!» arrangeres med aktiviteter over hele fylket helga etterpå; 5. til 7. august. Samarbeidet mellom Reitan og Oi! Trøndersk Mat og Drikke ble presentert på Britannia Hotel torsdag 17. desember. I pressemeldingen kan man lese at Norsk Kylling på Støren, Rema 1000 og Britannia Hotel går inn som partnere på «Trøndersk Matfestival» og «Trøndersk Matfestival - et sted nær deg!».