Det kollektive knutepunktet blir pilotprosjekt

Nyheter

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune vedtok i møte den 22. desember å bevilge 500.000 kroner fra samferdselsområdets investeringsbudsjett for 2020. Dette er midler som skal bidra til at Bane Nor foretar en helhetlig oppgradering av både buss- og togfasilitetene på Berkåk stasjon i 2021.