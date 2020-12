Nytt positivt smittetilfelle i Oppdal

Nyheter

Det er nyttårsaften en ny person som har testet positivt på covid-19.

- Vedkommende oppholder seg i sin fritidsbolig i Oppdal, og har ikke hatt nærkontakt med andre enn de som bor i samme husstand. Den smittede er isolert og en nærkontakt i Oppdal er satt i karantene. De øvrige nærkontakter oppholder seg ikke lenger i Oppdal, skriver varaordfører Elisabeth Hals i en pressemelding.

Nytt smittetilfelle i Oppdal En hyttegjest har fått påvist korona.

Det er høyt smittetrykk i Trøndelag, og særlig i Trondheim. Flere fritidsinnbyggere er nå på besøk i Oppdal, og med økt antall personer øker også muligheten for smitte.

- Koronagruppen ber om at alle prøver å begrense besøk på butikker, og at man er flinke til å overholde smitteverntiltak. Dersom man ser at det er mange personer inne i butikken, bes det om at man venter utenfor til noen har gått ut. Det anbefales at man bruker munnbind når man er inne på butikker, skriver hals.

Personer som kjenner på symptomer bes om å holde seg hjemme og bestille en test. På Oppdal er teststasjonen åpen igjen lørdag 2. januar.