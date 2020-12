Sterk anbefaling om ikke å krysse kommunegrenser

Nyheter

Ordførerne i kommuner i trondheimsregionen, og deriblant Melhus, kommer med en sterk henstilling om ikke å krysse kommunegrensene mer enn høyst nødvendig.

Vil at du skal holde deg mest mulig hjemme

Det betyr en sterk anbefaling om ikke å dra til nabokommuner for å handle og trene der eller besøke slekt og venner i nabokommuner. Henstillinga gjelder også kulturelle og sosiale aktiviteter der folk må krysse kommunegrenser. Folk oppfordres til bruk av hjemmekontor der det er mulig slik at bruk av kollektivreiser unngås, og at dersom en må bruke kolletivmidler, at en bruker munnbind og reiser utenom rushtid. Videre ønsker ordførerne at det ikke foregår kamper i idrettssammenheng.

Økning i smitten av viruset covid-19 er årsaken til den sterke henstillinga. Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal har hatt kraftig økning i smitte.

Nytt positivt smittetilfelle i Oppdal En hytteboer er smittet med covid-19. Ber folk om å bruke munnbind på butikker.

Melhus har ifølge lokalpolitikere, opplevd at folk fra Trondheim kommer til Melhus for å handle og trene i treningssenter fordi det ikke har vært pålegg om bruk av munnbind og begrensninger for treningssentrene. I Trondheim er gruppetrening og trening når treningssenteret er ubemannet, stanset. Men nå kan det bli slutt på at folk fra Trondheim oppsøker Melhus fordi Melhus formannskap har nettopp vedtatt omtrent like strenge regler som Trondheim med påbud om munnbind og stans i gruppetreninger på treningssentre.

Både Melhus, Midtre Gauldal, Rennnebuog Oppdal har tusenvis av hytter, og en del av disse eies av folk fra Trondheim.

Varer i en måned

Henstillinga fra ordførerne i trondheimsregionen gjelder ut januar. Kommunene som er med på henstillinga er Melhus kommune, Orkland kommune, Skaun kommune, Midtre Gauldal kommune, Trondheim kommune, Malvik kommune, Stjørdal kommune og Indre Fosen kommune.