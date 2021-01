Aksel aktuell på tv og kino

Nyheter

Superalpinisten Aksel Lund Svindal som gikk tre år på skigymnaset i Oppdal i sin tid, la opp i 2019 og er senere blitt forretningsmann. Nå er han imidlertid aktuell som idrettsutøver igjen når han er en av deltagerne i Mesternes mester på NRK. i tillegg kommer filmen om ham på kino 29. januar, produsert av Field Productions, som også laget Supervention-filmene der Lund Svindal figurerte sammen med oppdalingen Eirik Finseth.

I den nye filmen lover Lund Svindal i følge VG at han slipper publikum enda tettere på.

– Mitt ønske er at seerne virkelig skal føle hvordan det er å være en del av alpinlandslaget, både samholdet og jobben som legges ned. Vi vil også ta dem med på utforstart slik at de kan kjenne på nervene i en konkurransesituasjon, sier han til VG.

– Vi så tidlig at det var noe ufortalt og rørende ved familien Svindal, en sterk historie om hvor mye en aktivitet kan bety, hvordan idrett binder en liten flokk sammen, sier Even Sigstad, én av to regissører i Field Productions.