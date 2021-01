Ber folk rydde opp i fyrverkeri

Nyheter

Politiet har mottatt flere klager på mye avfall fra fyrverkeri som ligger igjen fra nyttårsaften, og oppfordrer derfor til opprydding av restene etter oppskytingen både i Oppdal og Rennebu.

Det skriver de på sin egen hjemmeside på Facebook, der det også ligger bilder vedlagt.

Fyrverkerirestene kan være farlige for barn og for dyr, i tillegg til at det er forsøpling og ikke ser pent ut.

Politiet oppfordrer videre:

Brukt fyrverkeri som er brent av kan trygt kastes i restavfallet. Defekt fyrverkeri skal leveres tilbake til forhandler.