Ny smitte - nå starter vaksineringen

Sendt i går kveld fikk vi melding om et nytt smittetilfelle. Vedkommende har vært utenlands og ble testet rutinemessig ved Gardermoen, opplyser Rennebu kommune i en pressemelding.

Den smittede er satt i isolasjon i sitt hjem i Rennebu og har typiske behov som hoste og tap av smakssans.

Ingen i Rennebu er definert som nærkontakter ved dette smittetilfellet, heter det i pressemeldingen.

Før helga ble det kjent at en tredje beboer var koronasmittet ved Rennebu sykehjem, fire beboere og ni ansatte ble satt i karantene.

Alle nærkontakter til smittetilfellet 1. januar er nå testet og kommunene venter fortsatt på svaret, jeg følger pressemeldingen. På grunn av stor testaktivitet i hele Trøndelag tar det nå noe lenger tid før svarene kommer tilbake.

Rennebu kommune har i første omgang fått ti vaksinedoser og onsdag er en av beboerne ved Rennebu sykehjem den første som blir vaksinert.

Tirsdag ettermiddag fikk Oppdal kommune sine første 25 vaksinedoser.

- Vi starter vaksineringen torsdag, og da er det beboere ved Oppdal helsesenter som prioriteres først, sier fagleder for folkehelse og smittevern i Oppdal kommune, Vigdis Lauritzen Thun til Radio E6.

Det er mange som ønsker vaksinen i Oppdal og Lauritzen Thun sier at alle personer over 65 år som er aktuell for å bli vaksinert, vil bli oppringt av kommunen.

–Vi vet om alle som skal ha vaksine og kommer til å ta kontakt med hver enkelt, sier Lauritzen Thun.

20 prosent av dosene vil være forbeholdt helsepersonell i kommuner, blant annet de som skal delta i vaksineringsprogrammet.