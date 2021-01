Sjekket Storskæra etter lystips

Nyheter

Avsnittsleder Finn Skårsmoen sier til OPP at flere uavhengige kilder meldte fra til politiet etter at det ble observert sterkt og langvarig lys i Storskæra i Allmannberget sent mandag kveld.

– Mange av meldingene gikk ut på at lyset var lenge i samme område i fjellsiden, sier Skårsmoen. Han oppgir at lyset skal ha stått relativt rolig mellom klokka 22 og 23.40.

Operasjonsledelsen i politiet i Trøndelag var involvert, og det ble også konferert med hovedredningssentralen (HRS).

Dette førte til at en politipatrulje sjekket området under Allmannberget for biler, for å finne eventuelle registreringsnumre for å ha kontaktinfo på de som oppholdt seg i fjellet.

– Politiet forsøkte også å slå på blålysene for å se om de kunne fremkalle en reaksjon der oppe fra, sier han.

I mens reagerte mange som hadde varslet på at det ikke ble igangsatt en redningsaksjon.

– HRS konkluderte imidlertid med at det stadig kommer meldinger om lys i terreng over hele landet, og de aller, aller fleste har med seg mobiltelefon og klarer å ringe om det er noe i veien, forklarer politilederen.

Etterhvert forsvant lysene, og ved 01.15-tiden kom politipatruljen i kontakt med noen skigåere som beklaget at de hadde skremt folk.

– Det var to fjellvante skiløpere, sier Skårsmoen.

Han legger til:

– Det er mange som finner glede i å ta seg en tur på kveldstid. Og så kan folk kanskje tenke over hvor de går, og hvordan det tar seg ut. Men ingen kan nekte folk å gå på tur.