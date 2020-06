Utsatt kretsårsmøte for Samemisjonen gjennomført på Berkåk

Det er ikke lenger besøksstans på sykehjem og sykehus, opplyste helseminister Bent Høie (H) på onsdagens pressekonferanse.

– Besøksstansen vi har hatt på våre helse- og omsorgsinstitusjoner, har rammet hardt. Mange eldre på sykehjem har ikke hatt besøk eller hatt begrenset mulighet for besøk, lenge. Det har vært tunge tider, sa Høie.

– Nå har vi fått epidemien under kontroll, og vi mener det er trygt og riktig at vi i større grad åpner opp for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Derfor har vi nå endret anbefalingene for sykehus og kommunene. Det er ikke lenger besøksstans, sa Høie.

Helseministeren understreket at helse- og omsorgsinstitusjonene skal legge til rette for at de innlagte kan få besøk så langt det er mulig og forsvarlig.

På føde- og barselavdelingene blir det også åpnet for at fedre kan være der for mor og den nyfødte babyen etter fødsel.