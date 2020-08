16 koronasmittede innlagt på norske sykehus

- Jeg skrev i et brev til idretten at de måtte lage en protokoll for gjenåpningen. Den har jeg nå fått og bringer den over til helsemyndighetene. De gjør en vurdering av den protokollen og hva som er helsemessig mulig å få til, sier Raja til NTB.

Kulturminister møtte idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen til samtaler om oppstarten av breddeidretten fredag.

- Jeg opplever god dialog med Kjøll og Svendsen. Det har vi hatt hele tiden og bygger videre på det i dag. Jeg er glad for å høre at idretten vil spille på lag og at idrettstoppene tar sitt samfunnsansvar.

Nytt møte 10. august

Raja opplyser at det ikke vil bli noe nytt møte mellom dem og helseminister Bent Høie (H) før 10. august. Han understreker at det er helsemyndighetene som vurdere mulighetene for åpning av breddeidretten.

- Jeg kommer ikke til å legge noe politisk press på helsemyndighetene i denne saken, men vi kan be de om å gjøre en ny vurdering. Det gjør vi nå, sier Raja.

Det er fotballpresident Terje Svendsen glad for.

- Vi har tatt ansvar og er berettet til å ta større ansvar, blant annet gjennom at vi har utarbeidet protokoller for en eventuell oppstart av breddeidretten og også utarbeide «e-læringsopplegg» for å sertifisere klubbene som skal starte opp. Vi er veldig glad for at kulturministeren vil ta tak i de protokollene som er oversendt, og sende de videre til helsemyndighetene for vurdering, sier Svendsen til NTB.

- Nå håper vi at vi får en tilbakemelding på protokollene, og at det kan bidra til at vi kan komme i gang tidligere.

- Ikke vond vilje

Raja har flere ganger understreket at han ikke vil bruke «ett sekund» på å formidle videre et eventuelt klarsignal til ytterligere åpning av idretten når det måtte foreligge fra helsemyndighetene.

- Jeg opptatt av å åpne opp mest mulig raskest mulig. Det understreket jeg i møtet, sier kulturministeren.

Raja, som understreker at dette handler om all breddeidrett, ikke bare fotball, er glad for at Kjøll og Svendsen er tydelig på at dette er en samlet avgjørelse fra hele regjeringen.

- Det er ikke av vond vilje vi har holdt igjen. Det handler om de enstemmige rådene fra (Bjørn) Guldvog, (Espen Rostrup) Nakstad og (Camilla) Stoltenberg, sier Raja med henvisning til helsetoppene i Helsedirektoratet og FHI.

- Vi åpner næringslivet, kollektivtrafikken og reiseliv. Vi ønsker å se hvordan det går samlet sett. Vi har ingen vaksine eller behandlinger, sier Raja.

Konstruktivt

Svendsen sier at dagens møte var godt og konstruktivt.

- Vi fikk lagt fram synspunktene våre samtidig som vi hadde forståelse for myndighetenes bekymring for oppblomstring av smitten, som ble fremført av statsråden. Vi fikk også større forståelse for smittevernet som ligger til grunn for om man kan åpne breddeidretten eller ikke, sier fotballpresidenten.

Også idrettspresident Berit Kjøll er godt fornøyd etter møtet.

- Jeg har stor forståelse for frustrasjonen og utålmodigheten fra den delen av breddeidretten for voksne som ennå ikke har kommet i gang, men jeg opplever en kulturminister som jobber målrettet for idrettens beste og som står klar til å trykke på den grønne knappen for resten av breddeidretten så snart helsemyndighetene gir et klarsignal for dette, sier Kjøll i en pressemelding.