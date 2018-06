Enda et førerkortbeslag ved Gamle Kongeveg

Pluss

I tilknytning til skoleslutt tirsdag, holdt politiet enda en fartskontroll på 50-sonen ved Gamle Kongeveg.

En bilist fikk her beslaglagt førerkortet for å ha kjørt 82 kilometer i timen (km/t) i 50-sonen.

Det ble også delt ut to forenkla forelegg for fartsovertramp på henholdsvis 73 og 65 km/t, samt ett forenkla forelegg for bruk av håndholdt elektrisk utstyr under føring på samme sted.

Alle fire som fikk reaksjon er hjemmehørende i Oppdal. Når du kjører 82 km/t, så viser speedometeret ditt rundt 90 kilometer i timen.

Denne kontrollen ble holdt på samme sted, som det ble beslaglagt ett førerkort og delt ut to forenkla forelegg under en fartskontroll forrige uke.

- Vi må be folk roe seg ned ved Gamle Kongeveg, det er ikke noe fartsstripe, sier lensmann Finn Skårsmoen.