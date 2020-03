Pluss

Aldri har jeg vært mer glad for å være bonde og bo usentralt. Sjeleglad for at jeg ikke solgte gården og flyttet til mer sentrale strøk, for tenk å bo i en ettroms i asfaltjungelen nå.. Alle vil nok få en annerledes hverdag i tiden fremover, og ingen aner hvordan det blir. Men det vil helt sikkert bli behov for mat, og bondehatet og veganerpraten man blir pepret med hver dag, har stilnet nærmest helt. Kanskje det begynner å gå opp for folk, at bonden faktisk har en nøkkelrolle i samfunnet? Uten bonden så er det ikke rom for noe annet heller, for mat må vi ha og det er tryggest å produsere mest mulig av den i Norge.

I dag leste jeg at enkelte har kjøpt hermetikk for ti tusen kroner, og de slåss om dopapir. Om folk tenker litt på andre enn seg selv, så blir det nok til alle, men hamstring ligger vel i genene våre.

Jeg har ikke hamstret, men pleier å ha godt med mat i skap og fryser, så jeg skal nok klare meg en stund. Og så er det heldigvis vår og sommer snart. Jeg regner med det er mange som vil bruke en bit av plena si denne sommeren, til å produsere noe av maten sin selv, for det skader ikke å ta ansvar for seg selv og sine, i en uforutsigbar verden. Mat er nemlig ingen selvfølge.

Når dette en gang er over, forhåpentligvis ganske raskt, så tror jeg de fleste av oss har lært ei lekse om hvor sårbare vi egentlig er. All verdens penger hjelper ikke, når man ikke er forberedt på noe som helst.

Kanskje bonde og sykepleier blir hederstitler i tiden som kommer, i likhet med alle de andre yrkene man tar for gitt, og at yrker man slett ikke har behov for i et samfunn, kan erstattes med mer nasjonal produksjon av ting vi trenger?