Kjedekonkurs fører ikke til stenging

Siste nytt

Driverne av Tilbords-butikken på Aunasenteret, går nå ut og forsikrer om at kjede-konkursen ikke rammer dem.

Mange bekymrede kunder har tatt kontakt med driverne, etter at konkursen til Tilbords-kjeden ble kjent i dag tidlig.

Nå kan alle som har gavekort til butikken liggende puste lettet ut. De blir fullt brukbare også i tiden som kommer.

Likevel påpeker Tilbords Oppdal at gavekort og tilgodelapper bør brukes innen kort tid i den butikken de er utstedt. Det er ingen garanti for at en eventuell ny eier aksepterer disse.

- Det er vi som eier butikken, selv om vi har en franchiseavtale med Tilbords. Den eneste konsekvensen dette har for oss i de kommende ukene, er at vi ikke får bestilt varer fra sortimentet til Tilbords. Vi får fortsatt inn varer fra alle de andre leverandørene våre, sier Nathalie Gotheim Lønset og Lisa Gotheim, som synes det er viktig å avdramatisere nyheten for sin egen del overfor sine kunder.

De har også nok varer på lager, av de mest populære Tilbords-varene, til at de ikke kommer til å merke noen nød de nærmeste ukene.

Gode tall

- Det er mange butikker i kjeden som har gått i minus de siste årene. Selv gikk vi i overskudd og hadde fine tall i fjor. Januar 2018 var bedre for oss, enn samme måned var i fjor.

Nå håper damene at noen kjøper opp kjeden for å satse videre.

- Tilbords er en godt etablert kjede som vi har stor tro på.

De legger likevel ikke skjul på at det kom som et sjokk, da nyheten om konkursbegjæringen sprakk i mandag morgen.

Når det gjelder navnet Tilbords, vil butikken beholde dette inntil damene får beskjed om noe annet.

- Det blir nok ikke aktuelt for oss å satse som en frittstående butikk. Vi ønsker å fortsette en del av en kjede. Det er tøft å konkurrere mot netthandelen. Vi velger å være positive og tror at alt kommer til å gå bra til slutt. Vi har drevet butikken i åtte år, vi har fin beliggenhet og gode varer. Vi tror det er behov for denne butikken i Oppdal.