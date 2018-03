Inviterer til pårørendeskole

Siste nytt

Pårørendeskolen i Oppdal er et undervisningstilbud for de som er pårørende eller nær venn til en person med demens.

Kurset har oppstart tirsdag 6. mars i kantina ved Oppdal helsesenter og holdes hver tirsdag. Det blir totalt seks kurskvelder, med opphold i påska.

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra folk som har vært med på våre tidligere kurs. De synes kurset har gjort det enklere for dem, å takle situasjonen de befinner seg i, sier Sigrid Mesloe i Oppdal demensforening.

- Hvis du som pårørende får kunnskap og blir tryggere, blir livet for den som har fått sykdommen også enklere. Det er viktig at de som har demens får leve et så normalt og godt liv som mulig. Derfor håper vi at folk som er pårørende eller venn med noen som har demens melder seg på. Jeg tror mange kommer til å være glade for å ha tatt kurset i etterkant, sier Mesloe.

Kort frist

Søknadsfristen for de som ønsker å være med på kurset går ut allerede fredag kveld.

- Vi har utsatt fristen, da vi fortsatt har bra med ledige plasser. Vi vil gjerne ha med flere, sier Mesloe.

Tore Vognild tok selv kurset etter at hans kone fikk demens i 2006. Han bekrefter Mesloes påstander om at kurset gjør sykdommen lettere å hanskes med.

- Det var mye jeg ikke visste og mye usikkerhet, da kona mi fikk diagnosen i 2006. Å få kunnskap og informasjon fra andre i samme situasjon var til stor hjelp for meg og andre pårørende. Kurset har også hjulpet meg med å bygge kontaktnett. Det er lett for pårørende å bli ensomme, noe som ikke er bra for helsa. Jeg har jevnlig kontakt med andre pårørende.

Pårørendeskolen arrangeres av Oppdal kommune og Oppdal demensforening. De som ønsker å melde seg på, må ta kontakt med Sigrid Mesloe eller Åse Aspeland senest fredag kveld.