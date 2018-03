Larsrennet flyttes til kveldstid

Siste nytt

Opprinnelig var Larsrennet et skirenn som gikk utenfor fjøset på Halland på Nordskogen. Initiativtakerne Lars Halland (derav navnet), Erik og Arne Rønning ville at alle fra 0 til 15 år skulle få delta, og utover 60-tallet ble det konkurrert i langrenn, hopp og utfor.

På slutten av 60-tallet var det over 700 deltakere og man kan godt si at alle deltok, slik intensjonen var til initiativtakerne. Så populært var det, at det etter hvert ble en utfordring med blant annet parkering.

Rennet ble deretter flyttet til Berkåk, hvor det i de senere åra har hatt start og mål på skistadion.

Tirsdag kveld arrangeres årets utgave på Rennebu skistadion. Et av landets absolutt eldste eksisterende barneskirenn flyttes altså fra søndag til en kveld midt i uka.

Ildsjelene i skigruppa står som arrangør, og de fleste er nesten hver helg på reise sammen med egne unger på skirenn rundt omkring. Det kan derfor til tider krevende å få kabalen til å gå opp.

- Vi strever litt med å finne ei helg som passer for vi som skal arrangere rennet, sier rennleder Kjetil Værnes.

I likhet med mange turrenn, sliter også renn myntet på den yngre garde med deltakelsen. Værnes har vært med på å arrangere Larsrennet i mange år, og forteller at mens det for noen år siden var nærmere 200 unger som stilte til start, var det senest i fjor snaut 90 unger som møtte opp.

Tanken om å avlyse rennet har også streifet arrangøren, men Larsrennet er en tradisjon de gjerne vil holde på. Ulike tiltak i forhold til rekruttering til rennet har vært gjennomført, uten at det har lyktes i særlig stor grad.

Rennebu IL skigruppa, har uansett lyst til å oprettholde tradisjonen.

- Vi har diskutert ulike løsninger, og bestemte at vi i hvert fall ønsket å arrangere rennet. Kveldsrenn midt i uka er en løsning vi landet på denne gang, så får vi evaluere i etterkant for å se hva det blir til senere, sier Værnes.

Værnes har inntrykk av at det er bra med rekruttering på de renna som arrangeres for de som satser. Løypene er også full av skigåere, og inntrykket er at det gås på ski som aldri før.

- Det hadde vært artig om alle disse hadde også deltatt i de turrenn og barneskirenn som arrangeres, men slik er det ikke, sier han.

Larsrennet er for alle barn opp til og med 12 år med full premiering, der samtlige deltakere mottar den berømte sølvskjea. Larsmester kåres i 12-årsklassene, men ellers er resultatfokuset underordnet.

Hele arrangementet foregår på skistadion, der det også er åpen kiosk under rennet.

De aller yngste startende, fra 6 år og yngre, går 300 meter, mens 7, 8 og 9 åringene går 1 kilometer. Tiåringene strever seg gjennom en to kilometer lange løypa, mens veteranene på 12 år går en tre kilometer lang sløyfe i det tradisjonelle barneskirennet.