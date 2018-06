Ordføreren irettesatte kommunestyret - vurderer anmeldelse

Siste nytt

Ordfører Kirsti Welander så seg torsdag nødt til å irettesette kommunestyret, etter at dokumenter som var unntatt offentligheten ble forelagt eller overlevert til avisa Opp sist uke.

Disse dokumentene omhandler salget av Oppdal Everk til Trønder Energi, og ble slått opp over flere siden i avisa.

- Det føles ikke godt å måtte irettesette kommunestyret som organ, men det er min plikt. Kommuneadvokaten mener at kommunen bør vurdere å anmelde saken. Dette er med andre ord, svært alvorlig, sier Welander.

Hun sier at det er bare kommunestyret og en håndfull av rådmannens medarbeidere som har hatt tilgang til disse dokumentene, og at rådmannen kommer til å følge opp dette med sine medarbeidere.

Kommuneadvokaten har bistått ordføreren i en vurdering rundt lovverket om offentliggjøring av dokumenter. Kommuneadvokaten peker ifølge Welander på tre forhold:

- Etter straffelovens paragraf 209, kan man blir straffet med bot eller fengsel i inntil ett år dersom man røper innholdet.

- Den som røper innholdet kan bli erstatningsansvarlig, og det gjelder særlig der det er brudd på taushetsplikt om forretningshemmeligheter.

- Dersom det er en ansatt som har gjort dette, så er det oppsigelsesgrunn.

Helt konkret så kan dette, ifølge ordføreren, føre til et økonomisk tap på tre millioner kroner for Oppdal kommune. Det går på avtalen mellom Oppdal Everk og Trønder Energi som går på videresalg av kundeporteføljen.

- Dette er en direkte konsekvens, sier Welander.

Kommuneadvokaten påpeker også at et slikt brudd svekker både kommunen og politikerne sitt omdømme, og mener at kommunen bør vurdere å anmelde forholdet. Alternativt kan saken bli brakt inn for kontrollutvalget.

Ordføreren samler formannskapet i pausen i kommunestyret, og vil sannsynligvis samle formannskapet også i neste uke, for å diskutere veien videre.