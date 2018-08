Har innført skadefelling av hjort

Siste nytt

Etter delegert myndighet fra Utvalg for miljø, teknikk og landbruk i Rennebu kommune, innvilges det skadefelling på inntil åtte hjort i perioden 31. juli til 10. august.

Områdene det er søkt om er på Voll og Tysksætra/Erikssætra i Rennebu kommune.

Hjortestammen i Rennebu er i betydelig vekst, og det er påvist skade både på eng og skog i de områdene det er søkt om skadefelling.

Det har vært tildelt økte kvoter på hjort årlig de siste årene, og fangststatistikken viser 25 prosent økt uttak årlig de tre siste åra.

- På tross av god avskyting, har ikke dette gitt tilstrekkelig effekt for å stabilisere eller redusere hjortestammen, skriver fagansvarlig skog og miljø i Rennebu kommmune, Ståle Solem i sakspapirene.

Som tiltak for å redusere utviklingen, er gjeldende bestandsplan revidert før jaktsesongen 2018. Da kan det felles inntil 252 hjort i Rennebu, betydelig flere enn tidligere år.

Dette etter intensjonen i paragraf 3 i hjorteviltforskriften. Målene til bestandsstørrelse skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord og skogbruk, samt omfanget av viltulykker på vei og bane.

- Søknaden om skadefelling har vært diskutert med utmarksrådet i Rennebu, politikere i MTL-utvalget, og tilstøtende kommuner med samme mål og retningslinjer for forvaltningen som her i Rennebu, leder i Ilfjellet grunneierlag og leder i Innset utmarkslag, samt viltansvarlig i Trøndelag fylkeskommune. Samtlige støtter et beskjedent skadefellingsuttak, sier Solem.

Det presiseres at utmarksråd, grunneierlaga og kommunen er tydelig på at uttak primært skal foretas som ordinær jakt.

- Etter at søknad om skadefelling ble innlevert, har mannskap fra fallviltgruppa vært ute på de aktuelle arelaer og sett etter dyr. De kan bekrefte at opplysninger som er gitt i søknad, er riktige, og at uttak er praktisk gjennomførbart, skriver Solem i sakspapirene.

Skadefellinga starer umiddelbart, og fallviltgruppa vil straks ta ut 2-4 dyr for å se om dette gir effekt. Deretter vil man følge utviklingen frem til 10. august, med nødvendige tiltak.

Det er allerede felt dyr både på Voll og Innset, og etter å ha tatt prøver av hjernen, er dyrene er sendt til Hogna mat, som tar i mot aktuelle slakt etter skadefellinga.