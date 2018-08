Bli med på duell, à la Farmen

Siste nytt

For de yngste gjestene, kan det være en god idè og oppsøke området mellom Berkåk Veikro og Rennebuhallen under martnasdagene. Her vil det bli liv og røre og litt av hvert å finne på, først og fremst tilrettelagt for småbarnsfamilier.

Det er landbruksnæringa i Rennebu som samarbeider om opplegget, området har da også fått navnet "Martnasfarmen".

- Her lager vi en leirplass med bålkaffe, og så kan ungene boltre seg, blant annet med å klatre i trærne, kjøre tråbiler og -traktorer og kanskje delta i en uhøytidelig konkurranse, forteller Solveig Løwø Kvam, som sammen med Astrid Helen Gunnesmo og Kristine Ek Brattset står ansvarlig for tiltaket.

Aprops konkurranse; i ren Farmen-ånd vil den uhøytidelige tevlingen bestå i saging, øksekast og melkespannholding.

- Det er bare å utfordre kjentfolk og bli med, sier damene.

I tett samarbeid med Berkåk Veikro og Barnas Stopp, vil du treffe masse forskjellige dyr på martnasfarmen. Esel og kalv, ponnier, griser, lam og jammen kan du til og med få melke ei ku, om du vil.

Bjørn Havdal vil demonstrere hvordan man tilbereder varmmat, og det på riktig gammelt vis.

- Lørdag vil jeg demonstre hvordan det ble laget ei kokegrop fra veldig gammelt av. Først legger jeg varme stener i bunn, så kjøtt og poteter, så varme stener oppå der i gjen, før det legges torv på toppen. Jeg starter tidlig med å varme stenen, og omtrent fire timer senere er maten klar, forteller han om prosessen.

På Martnasfarmen vil det på søndag bakes boller fra egen bakerovn, og Tine blir tilstede på området i martnashelga.

- Martnasfarmen er bemannet mellom fjøstidene, den er altså åpen mellom 10.00-16.00 fredag til og med søndag, opplyser Solveig Løwø Kvam.