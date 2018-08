TrøndelagKraft blir strømleverandør i Oppdal

Siste nytt

TrøndelagKraft blir leverandør til oppdalinger som følge av avtale inngått mellom TrønderEnergi AS og Fjordkraft om å kjøpe sluttbrukervirksomheten og aksjene i Oppdal Everk Kraftomsetning AS.

TrøndelagKraft er et datterselskap av Fjordkraft, med kontorer på Sluppen i Trondheim.

- Vi utvikler TrøndelagKraft videre som en trøndersk strømleverandør og er den største leverandøren til trøndere. Med kjøpet av 61.000 kunder fra TrønderEnergi Marked i april, og nå Oppdal Everk Kraftomsetning AS, gir dette oss et enda bedre fundament for å utvikle gode løsninger for kundene, forteller Torkel Rolfseng administrerende direktør i TrøndelagKraft.

Viderefører avtaler

Kundene trenger ikke foreta seg noe. Inntil videre blir det i praksis ingen endring for kundene og strømavtalene videreføres, forteller Rolfseng.

Oppdal Everk Kraftomsetning har cirka 5.200 strømleveranser med en samlet omsetning på 32 NOKm i 2017.