Antallet nye verdensborgere er økende i Rennebu

Siste nytt

I 2018 vil (minst) 30 nye verdensborgere bli født i Rennebu.

- Det er mange år siden tallet har vært så høyt, sier Barbro H. Skar ved helsestasjonen i Rennebu.

Frem til dags dato er det 29 barn som er født i kommunen, og Skar opplyser at det i hvert fall vil komme ett barn til før året er omme.

- Nå er det slik at disse tallene ikke nødvendigvis er helt reelle, i og med at det kan være barn av tilflyttere, eller at noen er innom kommunen for en stund, for så å flytte igjen. Men at vi får 30 fødsler i 2018, er riktig, sier hun.

I 2017 ble det født 24 nye verdensborgere i Rennebu, mens tallet for 2016 er 22. I årene før det igjen, har fødselstallene ligget på under tjue per år.

- Så at det i år blir tretti, er jo uansett veldig bra, sier Barbro H. Skar.

Tendensen er altså en økning, år for år, noe ordfører Ola Øie liker godt å høre.

- Dette er utrolig positivt, og skikkelig artig å høre, sier han.