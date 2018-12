Rykker ut til bilulykke i Rennebu

Siste nytt

En personbil er involvert i en ulykke på fylkesveg 700 ved Grindal. De to personene som satt i bilen har selv meldt inn til politiet at de er oppe og går.

Politiet vet fortsatt ikke hva som har skjedd, men operasjonsleder sier de har mottatt flere trafikkmeldinger i dag og at det er nærliggende å tro at det kan være glatt veibane som er årsak for ulykken.

To patruljer er på tur til ulykkesstedet.