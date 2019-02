Har fortsatt litt abstinenser

Siste nytt

Det begynner å bli en stund siden Rennebunytt kom med sitt siste nummer, men fortsatt snakkes det mye i bygda om savnet.

– Nå tok du meg på senga. Jeg blir faktisk litt rørt, sier Dagfinn Vold da lokalavisa tropper opp med en blomsterhilsen på vegne av trofaste lesere av det kommunale informasjonsbladet og annonseorganet.

Vold føler også noe av det samme tomrommet etter nærmere tretti år i redaktørstolen, og han innrømmer gladelig at som rennbygger flest, savner også han å få bladet i postkassa hver fjortende dag. Han ser nemlig verdien bladet hadde, som infokanal fra kultur- og næringsliv i bygda, og som et kommunal informasjonsorgan.

– Jeg har litt fortsatt litt abstinens, men avgjørelsen som ble tatt, er veloverveid, så sånn sett har det vært godt å bli ferdig med det. Samtidig har Rennebunytt vært livet mitt siden 1992, så det føles jo litt rart, innrømmer han.

Vold forteller om mange hyggelige tilbakemeldinger etter at bladet la inn årene.

– Folkehelsekoordinatoren sa til meg at Rennebunytt faktisk var et viktig bidrag for folkehelsa i Rennebu. Det hadde jeg ikke tenkt på, men understreker vel posisjonen bladet hadde i kommunen, sier han.

Dagfinn er ivrig fotograf, og i tiden etter at Rennebunytt, har det blitt bedre tid til å jobbe mot en utstilling han har tenkt på i mange år.

– Ja, jeg er i gang med å plukke bilder til en utstilling med hverdagsportretter. Når jeg blar i arkivet, blir det så man gjenopplever ting, og da tenker jeg ofte; oi, sånn var det ja. Utfordringen blir å velge, sier han.

Utstillingen som vil foregå på Frivilligsentralen i en ikke alt for fjern fremtid, har allerede fått navnet, "Mennesker – på veien".

– blir fotografier av folk jeg har møtt på min vei, samtidig er det bilder av folk i hverdagsaktiviteten sin, altså har tittelen en dobbel betydning.

Dagfinn Vold synes det er godt å få gode tilbakemeldinger etter perioden som utgiver av Rennebunytt., og synes samtidig det er vemodig å tenke på at det kapittelet i livet er over.

– Det har vært forferdelig interessant, og det er godt å sitte igjen med inntrykket av at vi i Mediaprofil har gjort en god jobb. Takk for blomsten, dette setter jeg virkelig stor pris på, sier han.