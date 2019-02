Tilråder at hytteutbyggeren og skisenterets forslag vedtas

Siste nytt

Tirsdag 26. februar er det formannskapsmøte ved Oppdal rådhus. Der skal blant annet parkeringsplassene i Vangslia diskuteres.

Etter at det i fjor ble kjent at Oppdal skiheiser hadde søkt Oppdal kommune om å få demontere og rive den eksisterende stolheisen i Vangslia (Solheisen), og sette opp en ny ekspressheis, oppsto det problemer på grunn av utbyggingen av Vangsløkkja hyttefelt.

Under kommunestyremøtet for drøyt to uker siden, ble det foreslått at Oppdal skiheiser overtar det ferdig regulerte området som Dørum skulle bygge hyttefelt i, mens Dørum flytter hyttefeltet sitt litt sørover.

- Dørum og skisenteret har kommet til enighet om å bytte plass, slik at parkeringsarealet flyttes opp og kommer på høyde med den nederste dalstasjonen, opplyser ordfører Kirsti Welander under det tidligere nevnte kommunestyremøtet.

Under følger rådmannens tilråding:

«Formannskapet rår kommunestyret til følgende vedtak:

Kommunestyret viser til sitt forslag til arealbruk med konsekvensutredning i Vangslia i behandling av kommuneplanens arealdel 2019-2030. Kommunestyret viser videre til innspill fra Oppdal Skisenter med redegjørelse om behov for ytterligere parkeringsareal, og foreslår følgende endring av arealbruk i forhold til forslag 13.12.2018:

Nytt parkeringsareal (SPA) og eksisterende byggeområde sør for Prestløkkja bytter plass og vises med bredde henholdsvis 60 meter og 65 meter. Utvidet arealbruk mot sør blir med dette ca. 3,5 da. Endringen forelås som følge av behov for mer parkering når ny stolheis blir bygget. Gangadkomsten fra P-plass til heisstart blir med dette enklere og uten nevneverdig stigning for skituristene.

Kommunestyrets endringsforslag sendes i medhold av plan- og bygningslovens §11-14 på offentlig høring til fylkesmannen og fylkeskommunen, samt legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside.»