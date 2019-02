Går for ny stolheis til topps

Siste nytt

Rådmannen går for at Oppdal kommune innvilger søknaden om dispensasjon fra LNFR-formål, slik at Oppdal skiheiser kan bygge stoleheis til topps på Vangshø.

I sitt saksfremlegg til bygningsrådet, skriver rådmannen at han helt klart ser fordelen med å innvilge søknaden. TIltaket vil i sin helhet være over skoggrensen, terrenget er bratt og har lite areal som egner seg til beite, og heismastene beslaglegger relativt lite areal som påvirker beitedyr, står det i saksfremlegget. Rådmannen ser det som en klar fordel at heisområdene utvikles og gjøres attraktiv for både lokalbefolkning og tilreisende.

Den nye stolheisen er planlagt å gå fra eksisterende toppstasjon opp til Vangshø, på 1330 meter over havet

