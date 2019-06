Brannstasjonen blir i Klokkesvingen

Siste nytt

Kommunestyret sendte i april ut forslag til detaljreguleringsplan, hvor det foreslås at den nye brannstasjonen i Oppdal skal plasseres i Klokkesvingen. Forslaget har fått flere negative tilbakemeldinger, da dette området er avsatt til friområde for barn og unge.

Onsdag vedtok kommunestyret å gå videre med Klokkesvingen. Ni av 23 representanter stemte mot rådmannens tilrådning, altså å gå for å bygge i Klokkesvingen. Høyre, Venstre, Frp og Krf utgjorde mindretallet.

Hans Bøe (V) innså tidlig at flertallet i kommunestyret kom til å stemme for å gå inn i mekling med fylkesmannen for å satse på å bygge brannstasjonen i klokkesvingen.

- Jeg oppfatter det som et utslag av et utmattelsessyndrom, først og fremst. Nå synes vi at dette har gått fram og tilbake så mye, at vi ikke orker mer. Vi orker ikke å ta den fighten for å gjøre det slik som jeg har inntrykk av at de fleste ønsker seg: å slippe å bruke klokkesvingen som brannstasjon. Det er beklagelig at dere ikke har mer utholdenhet, sier Bøe og fortsetter:

- Grønn ledig utbyggingsflekk

- Jeg beklager også at i hvert fall en del av representantene har gitt uttrykk for at en grønn ledig flekk, det er en grønn ledig utbyggingsflekk. Den holdningen deler ikke jeg. Jeg ser mer prinsipielt på det enn en del andre her, som kanskje ser mer pragmatisk på dette. Jeg kan heller ikke forstå at det skal være vanskelig for nødetatene å samarbeide, bare fordi de ikke ligger i umiddelbar geografisk nærhet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ga på deres side inntrykk av at det nå har blitt brukt nok tid på denne saken.

- Dette er ferdig diskutert. Det er de samme argumentene hver eneste gang og det å skulle gå gjennom alle eiendommene på nytt, det virker ikke hensiktsmessig i det hele tatt. Det kommer ikke frem noen nye momenter. Nå er det på tide å ta en avgjørelse, svarer Tor Snøve (Ap).

FAU og barnerepresentant er kritiske

Planforslaget har den siste tiden vært ute på høring, og tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg.

- 50 år frem i tid vil dette området være et av de viktigste områder for livskvalitet og helse for befolkningen. Det å ha slike naturområder i sentrum vil være stadig viktigere. Selv om Oppdal har masse flotte naturområder i nærheten, er det viktig å ha noen som er tilknyttet sentrum slik at alle får mulighet til å benytte det også uten bil. Dette handler om folkehelselovens hovedformål, om å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse, skriver barnerepresentant i Oppdal, Vigdis L. Thun, i sitt høringsinnspill.

FAU ved Aune barneskole skriver blant annet følgende:

«Hvorfor er det slik at det er en så stor motstand fra så mange folk og aktører? Jo, det er slik at det er få argumenter som tilsier at det er lurt og fornuftig og legge en stor, ny brannstasjon i et område som tidligere er vedtatt som friområde til barn og unge. Tidligere planer som ligger til grunn for at dette området skal fredes for utbygging. Det var vel for en grunn til dette? Tiden er inne for å lytte til innbyggere som ønsker det beste for folkehelsa og naturområdene i Oppdal sentrum.»