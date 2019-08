Usikkert hva som skjer med G-sport Oppdal

Siste nytt

Sportsbutikkene G-sport og G-Max avvikles og flyttes over til Intersport-kjeden.

Det bekrefter Gresvik-konsernet overfor Dagens Næringsliv.

Konsernet har brukt et gigantbeløp på å bygge opp kjedene, men velger likevel å inngå et tettere samarbeid med Intersport.

– Dette handler ikke om hvilket merke vi har på døren. Det handler om at vi gjennom Intersport vil sørge for at vi har den aller beste tilgangen til de ledende merkene, noe som blir stadig mer krevende, sier sjef Lars Kristian Lindberg i Gresvik-konsernet.

To Intersport-butikker på Oppdal?

Også G-sport på Oppdal vil gjennomgå endringer etter bestemmelsen, og daglig leder Gunnar Grøseth er usikker på hvordan omstruktureringen vil slå ut for butikken han i dag driver.

- Det blir en omprofilering, ja. Det er også ferske nyheter for meg enda, så vi har ikke rukket å diskutert eller tenkt for mye på dette enda, forteller han til Opdalingen.

Det gjenstår å se hvordan struktureringen blir for Oppdal, men etter planen, skal det da altså være to Intersport-butikker på Oppdal, i og med at det foreligger en Intersport-butikk fra før.

201 butikker til sammen

Gresvik har hatt flere parallelle kjeder i en årrekke. I dag har konsernet totalt 201 butikker. 101 Intersport-butikker, 16 Sporthuset Outlet og 84 G-sport eller G-Max-butikker.

I fjor hadde Gresvik Retail Group et underskudd på 600 millioner kroner inkludert omorganiseringskostnader på 248 millioner.