Mann døde etter båtulykken på Gjevilvatnet

Sent fredag kveld veltet båten med to menn på Gjevilvatnet. Den ene mannen kom seg i land, mens den andre, en mann i 50-årene, havnet under båten. Lørdag formiddag, like etter klokken 13, meldte politiet på Twitter at mannen dessverre døde av skadene han pådro seg.

Det ble igangsatt hjerte- og lungeredning på stedet, og luftambulansen fra Dombås kom etter hvert og fikk fraktet mannen til sykehuset.