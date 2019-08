Deltakertall over all forventning på Nerskogsløpet

Siste nytt

Totalt var det 77 startende på plass ved damfestet i enden ved Granasjøen lørdag. 58 av disse deltok i halvmaraton-klassen, og de resterende deltakerne sprang trimløypa på 5 km. Disse tallene er langt over det man hadde forventet i forkant, og speaker for anledningen, Vegard Skamfer er godt fornøyd med at så mange tok turen.