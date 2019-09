Løp fra stedet etter utforkjøring

Siste nytt

Søndag kveld kl. 18.43, melder politiet på Twitter at en person, etter tips fra publikum, er pågrepet i Rennebu, mistenkt for promillekjøring.

Mannen ble stanset av politipatruljen på E6, like nord for Berkåk.

Bare et par minutter senere melder politiet om en utforkjøring på Berkåk i Rennebu.

- To menn løp fra stedet etter utforkjøringen, men dise ble funnet av patrulje i nærområdet, skriver politiiet i Trøndelag på Twitter.

- Vi fikk først ei melding fra Oppdal, der det ble observert mistanke om promillekjøring. En patrulje fra Midtre Gauldal kjørte mot, og møter bilen på Berkåk. Her ble mistanken om promillekjøring bekreftet. Mens de holder på med dette, kommer meldingen om utforkjøringen. Politiet stormer etter, og hanker inn de to unge rømlingene like i nærheten, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved politiet i Trøndelag.