Politiet dirigerer trafikken etter elgpåkjørsel

Siste nytt

Politiet melder på Twitter at en elgpåkjørsel har funnet sted langs rv70 ved Tørvesgrenda i Oppdal. Det oppsto ikke personskader i sammenstøtet, men skadene på bilen skal være store.

Viltpatrulje er sendt til stedet for å ta seg av elgen, som er hardt skadd. Politiet har sendt en patrulje for å ta hånd om trafikken, mens veien ryddes.

- Elgen er avlivet av viltnemda. Nå venter vi på å få tauet bort kjøretøyet som var involvert, sier avdelingsleder ved Oppdal lensmannskontor, Finn Skårsmoen, til Opdalingen.

Tidlig onsdag morgen fikk også et rådyr et ublidt møte med en personbil langs E6, noen kilometer nord for Oppdal sentrum.

- Rådyret sprang til skogs. Viltnemda er orientert. Det oppsto ingen personskader, men bilen fikk noen skader på den ene frontlykta, sier Skårsmoen.

#Oppdal

