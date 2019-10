Benytter verdens første elektriske bomlift til å skredsikre fylkesvei 700

Siste nytt

Ved fylkesvei 700 i Rennebu, nærmere bestemt ved Bergsbrua mellom Voll og Stamnan, pågår det for tiden bergskjæring mot nedfall av is og fjerning av løssten. Det er firmaet Implenia, på oppdrag fra Berg- og geoteknikkseksjonen i Statens vegvesen, som utfører jobben.

Rune Andresen i Implenia forteller at liften de benytter i arbeidet, er verdens første elektriske 38 meter bomlift. Det er to menn som gjør jobben, som altså er av forebyggende art.

- En av oss jobber oppe i liften, mens den andre alltid står nede på veien og passer på sikkerheten, sier han.

Det er da også fryktelig trangt om plassen på den fra før smale veien, så når store vogntog passerer området, er det like greit at noen passer på slik at kjøretøyene ikke sneier borti liften.

- Dette er forebyggende arbeid for å sikre området mot stein - og isras, og er helt udramatisk. Men høyt er det, og jeg innrømmer at trivselen ikke er spesielt stor når jeg er der oppe, sier Andresen og titter opp mot arbeidskollegaen, høyt der oppe.

Fylkesvei 700 ved området er lysregulert mens arbeidet pågår.