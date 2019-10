Formannskapet spurte næringslivet om penger

Siste nytt

Mandag var Formannskapet i Rennebu samlet i formannskapssalen. Denne gang var det ikke politiske saker som stod på agendaen, men derimot en fellesinnsats på tvers av partigrensene.

- Jeg utfordret det nye formannskapet til å være med på en ringerunde til lokale bedrifter, der formålet er å samle inn penger til TV-aksjonen, forteller ordfører Ola Øie.

- Hallen har ikke vært så fullsatt siden konserten med Astrid S Skolen samlet på et par timer inn et imponerende beløp til TV-aksjonen og nå tror ordføreren at Rennebu slår Oppdal.

Øie varslet dette før det nye formannskapet var formelt konstituert, men var nokså trygg på tverrpolitisk tilslutning, og selvfølgelig ble samtlige fem representanter med på den felles dugnaden.

Formannskapet består av fornuftige folk, så både Siv Remetun Lånke (Sp), Per Arild Torsen (KrF), Eli Krogstad (V) og Grethe Gunnes (i Marit Bjerkås' fravær, Ap) ordførerens oppfordring, og brukte en del av dagen til det gode formål.

- Jeg har inntrykk av at bedriftene syntes det var fint å bli oppringt av formannskapet. Hvor mye som ble samlet inn på mandag vet jeg ikke, men vi ble i hvert fall godt mottatt. Jeg håper også dette kan være med på å trigge givergleden, sier Ola Øie.

Øie oppfordrer samtidig flest mulig til å gå inn på giverglede.no og gi av sin skjerv.

- Pengene går til et godt og viktig formål, der målet er å hjelpe 400 000 kvinner ut av fattigdom, så jeg oppfordrer folk til å bidra til at disse sterke kvinnene får mulighet til å komme seg ut av fattigdommen, sier han.

Dette går pengene fra årets aksjon til

Ved hjelp av TV-aksjonen vil vi løfte minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom. I tillegg er det dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. Det betyr at vi kan nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker med årets TV-aksjon. Det skal vi få til gjennom å gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt:

Hennes penger – hennes muligheter:TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og få opplæring i å lede gruppene. De skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.

Hennes kropp – hennes valg: Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. CARE skal engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme:Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. (Kilde: CARE)