En person har fått påvist koronasmitte

Siste nytt

Denne personen ankom Oppdal fredag 6. mars og har kun vært i taxi, buss, kirka og på Bjerkeløkkja, hvor vedkommende nå sitter isolert. Det samme bevegelsesmønster gjelder også for den siste personen kommunen fortsatt ikke har fått svar på prøvene til.

Det samme bevegelsesmønsteret gjelder også personen det ikke har kommet prøvesvar på ennå.

Bryllupsdeltakere i Oppdal satt i 14 dagers karantene Tidlig søndag satte smittevernoverlege i Oppdal omtrent 50 gjester, seks ansatte og en prest som deltok i et bryllup på Bjerkeløkkja i karantene.

- Har dere oversikt over hvem vedkommende som har fått påvist smitte har vært i kontakt med i Oppdal?

- Ja, vi mener vi har veldig tydelig oversikt over alle berøringspunkter, svarer ordfører Geir Arild Espnes kontant.

- Har det vært mange berøringspunkter?

- Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå. Nå er vi i den fasen at vi sitter og venter på prøvesvarene. Nå har vi fått tre og vi sitter og venter på et til. Akkurat nå har vi ingen kommentar til det.

I karantene

Taxisjåfører, bussjåfører og kirkepersonell som har vært i kontakt med vedkommende er alle tatt ut i karantene.

- Hvordan er det med de som er i karantene og særlig de som er isolert?

- Jeg har ikke undersøkt dem fysisk eller vært i kontakt med dem personlig, men etter forholdene har de det bra. Det er alt jeg kan si, sier kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl.

Det blir ikke gjort ytterligere testing av de som er i karantene. Det vil si at i skrivende stund har fire blitt testet, og med mindre noen andre får symptomer, så vil ikke flere testes.

­ - FHI har bestemt at selv om du er i karantene, skal resten av familien oppføre seg som normalt.

- Det er allerede ganske strengt å bli satt i karantene, og mange føler kanskje det er fryktelig tynt grunnlag de blir satt i karantene på. Sannsynligheten for at de er smitta blir fryktelig liten, så blir de likevel satt i karantene. Hvis du skal utvide det til å gjelde hele familien, blir det veldig omfattende, sier varaordfører Elisabeth Hals.

Kommuneoverlegen tilføyer:

- Da blir hele samfunnet til slutt satt i karantene.

- Umulig å si om andre er smittet

- Selv om vedkommende har vært i kontakt med noen som nå sitter i karantene etter bryllupet?

- Det er FHIs råd, sier Espnes.

- Så lenge du ikke har noen symptomer, tilføyer Opdahl.

- Hvor stor er sjansen for at flere i selskapet nå er smitta?

- Det er umulig å si, svarer Opdahl.

Espnes påpeker at jobben som gjøres handler om å forebygge og å hindre spredningen:

- Dette er en virussykdom som vil komme. Vi jobber med å beskytte så mange som mulig, særlig blant de svakeste blant oss.

Utarbeider et formular

Selv om to personer har testet negativt og dermed er klarert for koronasmitte, blir de sittende i karantene i 14 dager.

- Selv om de testet negativt, kan de likevel bli smittet. Vi kan ikke pålegge andre å gå i karantene, enn det FHI gir oss pålegg om, sier folkehelsekoordinator, Vigdis Lauritzen Thun.

Når det kommer til arrangementer, vil disse bli vurdert fortløpende hver for seg.

- Vi jobber med å utarbeide et formular med retningslinjer, som arrangører må fylle ut for at vi skal kunne bedømme hvorvidt arrangementet bør gjennomføres eller ikke. Dette vil gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider og Facebook-sider.

- Dette er smitteforebygging, så tas det heller ekstra hardt i, enn at man tar for lite i. Samtidig er det svært viktig at det ikke blir slik at barn eller foreldre skal risikere å bli uglesett om de gjør ting på det ene eller andre viset. Derfor kan vi ikke kommentere eller gi ut informasjon om hvorvidt enkeltpersoner eller deres barn er i karantene, sier Opdahl.

Vurderer ikke stenging av skoler

Det er ikke vurdert slik at det er noe behov for å stenge hverken skoler eller barnehager.

- I alt vi gjør vurderes fordeler grundig opp mot ulemper. Til skolene og barnehagene sendte vi tidlig ut informasjon og råd om hygiene, spritdispensere og hvordan disse bør forholde seg til situasjonen.

Det er ingen selvfølge at de som er i familie med noen som er i karantene, selv om de har møtt hverandre etter «karantenesituasjonen».

- Alle må gjøre egne vurderinger. Samtidig er det sånn at vi har et ansvar for alle andre alle sammen. Det må gjøres egne vurderinger for hvordan folk vil forholde seg i situasjoner som dette, sier Espnes.

Hall-åpning utsettes

- Har dere i krisestaben fått mange henvendelser de siste dagene?

- Ja, veldig. Og vi prøver å svare på alle så fort vi bare klarer. Samtidig er vi en begrensa stab, vi er elleve stykker til sammen. Det er denne delen av staben (ordfører Geir Arild Espnes, kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl, folkehelsekoordinator Vigdis L. Thun og varaordfører Elisabeth Hals) som prøver å svare på henvendelser. Resten av staben har andre oppgaver, sier Espnes.

Tirsdag ettermiddag kom også meldingen om at den offisielle åpningen av den nye sportshallen i Oppdal, som skulle gå av stabelen på mandag, ifølge rektor Torkild Svorkmo-Lundberg utsatt.

Kommentar: Nå er virus(frykten) her En rekke store arrangementer de nærmeste ukene er avlyst eller utsatt, og flere vil det bli.