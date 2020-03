Nye skjerpende tiltak: Tilreisende får ikke overnatte i Oppdal

Siste nytt

Kommuneoverlege Kirsten Vikan Opdahl tok mandag formiddag til Facebook for å informere om krisestabens nye tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Oppdal. Tiltaket har i første omgang virkning frem til lørdag 28. mars klokken 12:00.

Videoen ble publisert på Facebook-siden «ordfører i Oppdal».

- Kjære alle som er glade i Oppdal og har lyst til å oppholde seg i Oppdal, innleder hun med.

- Jeg vil informere om tiltak vi har gjort her de siste dagene. Vi har innført et vedtak for å begrense smitterisikoen i oppdal. Vi er kjempeglade i hytteeierne, alle andre som har lyst til å være i Oppdal og alle som setter pris på bygda vår. Dette vedtaket gjør vi for at samfunnet skal bli raskere frisk fra korona, vi gjør det for å unngå alvorlig sykdom og unngå at personer herfra skal bli så syke at de vil oppta sengeplasser ved St. Olavs i Trondheim eller Orkdal.

- Vi ber om at dere samarbeider med oss i denne jobben som er kjempeviktig og vi ber om forståelse. Vi har gjort grundige vurderinger og vi har konferert med fylkeslegen. Vi er klare over at sentrale hold har en annen vurdering i enkelte områder, men vi opplever at vi nå trenger ro for å gjøre smittevernforebyggende tiltak.

Kommuneoverlegen sier det har vært en del uro rundt at det stadig kommer nye forskrifter og regler i forbindelse med pandemien fra dag til dag.

- Det skaper uro og er en merbelastning i jobben vår. Vi ønsker ro og stabilitet og klare regler, og at vi nå får mulighet til å ruste oss bedre til veien videre. Det nye vedtaket innebærer at alle som tar opphold i kommunen, det vil si overnatter her etter å ha vært utenfor kommunegrensa, må i karantene i 14 dager.

Dette gjelder alle tilreisende fra områder utenfor kommunegrensa som ikke har fast bolig eller jobber i kommunen. Disse tillates ikke å overnatte i Oppdal.

- Det er flere unntak, blant annet for nødetatene, de som har samfunnskritiske oppgaver og mennesker som har timer på sykehus uten overnatting i forbindelse med nødvendige kontroller og deres ledsagere. Det er også unntak for dag- eller ukependlere over kommunegrensa. Jeg anmoder alle som er påvirket av dette om å gjøre smittevernforebyggende tiltak ved nødvendige reiser.

- Vi har som nevnt gjort grundige overveielser og tenker at dette er for det beste, slik situasjonen er nå. Kanskje forlenger vi vedtaket før helga, sier Opdahl og gjentar at kommunen er glade i alle som har lyst til å oppholde seg der.

- Vi gjør dette for bygdas beste og også for de som ønsker å komme tilbake hit som hytteeiere. De vil, ved hjelp av dette vedtaket, trolig kunne komme raskere tilbake til en frisk og koronafri bygd. Vi tenker på alle sammen, vi bryr oss om dere. Vær snill med hverandre. Dette skal gå bra. Ha en fin dag.

