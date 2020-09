Ble en kostbar affære etter kontroll i Oppdal

Siste nytt

Fredag ble totalt 29 bilister stoppet i teknisk kontroll utført av Statens vegvesen v/utekontroll region Midt i Oppdal.

Fokusområdet var bruk av verneutstyr, teknisk kontroll av lette og tunge kjøretøy, samt dokument og brukskontroll.

Anmeldt

Totalt 29 kjøretøy ble stoppet, hvor to ble anmeldt for å ikke ha satt i strømkontakt mellom bil og henger - ingen lys på tilhenger.

Det opplyses videre at tre sjåfører fikk vernegebyr for manglende bruk av bilbeltet.

10 mangellapper

Fem sjåfører fikk bruksforbud for ikke medbrakt transportløyve, ikke medbrakt kjøreseddel for prøvekjennemerke og tre for manglende lys på tilhenger.

I tillegg fikk en begjæring for ikke å ha rettet opp feil etter EU-kontroll.

Til sammen ble det 10 mangellapper for solfilm, lys, manglende underkjøringshinder mm.