Gode prestasjoner i søndagens skiskyttersprint

Sport

Under det arrangøren Orkdal IL karakteriserer som praktfulle forhold i Knyken skisenter, ble Landsdelsmesterskapet i skiskyting sprint arrangert på søndag.

Her fikk vi, i likhet med på lørdagens normaldistanse, en rekke sterke prestasjoner av lokale løpere.

Vi tar det like godt i tilnærmet kronologisk orden, så her er det bare å henge med.

I klasse M19 ble Indre Halseth, Rennebu IL nummer to, i K18 ble Kristine Hokseng, Oppdal IL/Meråker vgs også nummer to, tett fulgt av Mia Norheim, Oppdal IL på tredjeplass.

K17 ble vunnet av Andrea Gjønnes, Oppdal IL/NTG-Lillehammer. Her kom Tonje Norheim, Oppdal IL på tredjeplass. I M17 ble det også pallplass til en lokal utøver, da Håkon Halseth, Rennebu IL/NTG-Lillehammer kopieret storebror Indre og inntok seierpallens nest øverste trinn.

Vegard Uv Værnes, RIL, ble nummer 11 i G16, klubbvenninenne i OIL Oda Skogrand og Ida Heggvold, ble henholdsvis nummer to og sju i J15, Amund Hokseng og Sander Havdal Enodd ble henholdsvis nummer fem og elleve i G15.

Rennebus Guro Ytterhus og Sigurd Stuen vant begge sine løp i 14-årsklassen. I J14 ble Torild Eggan, RIL nummer fire, mens Eivind Gjønnes, OIL, kapret niendeplassen i G14.

I de to yngste klassene der løperne blir rangert, ble det klasseseier til Jonas Uv Værnes, RIL i G12 og Stine Hårstad, RIL i J11. Thyra Ramsem, RIL, ble nummer sju i denne klassen.

I J12 ble Nora Ytterhus, RIL, nummer to mens Leah Norheim, OIL, ble nummer seks. Avslutter vi oppsummeringen av de lokale plasseringene med Oppdals Einar Melands tredjeplass i G11 og klubbkamerat Adrian Havdal Enodd sin fjerdeplass i G12, kan vi trygt si at innsatsen i Landsdelsmesterskapet for våre unge talenter knapt står noe tilbake fra det stjernene viser i Sør-Korea.

Og det sier ikke så lite.