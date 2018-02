- Vi er blitt frastjålet et stort øyeblikk

Sport

Oppdalsjenta Kristin Moen Skaslien (27) og kjæresten Magnus Nedregotten (32) reiser gjerne tilbake til Sør-Korea for å få overrakt en eventuell bronsemedalje på ordentlig vis, skulle den russiske curlingspilleren Alexander Krusjelnitskijs finnes skyldig i doping.

– Hvis han blir funnet skyldig, har de stjålet et ærefullt øyeblikk fra oss - å motta medaljen på stadion. Det er ikke kult. Det er hardt å akseptere følelsen at du har blitt holdt utenfor rampelyset, sier Magnus Nedregotten til The Guardian ifølge VG.

Den russiske OL-delegasjonen bekreftet tirsdag ifølge NTB at Krusjelnitskijs B-prøve også er positiv og uttalte samtidig at de «oppriktig angrer over hendelsen».

– Vi beklager dypt, het det fra OAR-delegasjonen.

– B-prøven ga et positivt resultat og bekrefter at det var et ulovlig stoff i utøverens kropp, het det videre.

Stoffet det skal være snakk om heter meldonium. I følge russerne har utøveren kun fått i seg stoffet én gang.

Meldonium brukes som hjertemedisin, men flere mener det også kan ha en prestasjonsfremmende effekt. Det ble forbudt i idretten fra 2016.

Ifølge delegasjonen ville slik bruk «være fullstendig bortkastet og uten effekt» i jakten på prestasjonsforbedring.

Russerne har startet sin egen etterforskning av saken. Tidligere har OAR hevdet at en rival kan ha forsøkt å skade Krusjelnitskij. Det er også kommet forklaringer om at politiske fiender av Russland står bak.