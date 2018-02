Imponerte i sin første Pro Stock konkurranse i Norge

Sport

I helga har oppdalingene John Wolden og Ingebrigt Hoelsæter kjørt konkurranse i Valdres. For Ingebrigt var dette hans første konkurranse i klassen Pro Stock i Norge, og i sitt første løp imponerte han.

- Jeg hadde gode starter i alle tre heat, hvor jeg kom ut bra. Jeg fant fort flyten og følte jeg kjørte fort hele dagen, forteller han til Opdalingen.

De to første heatene endte han på en 2. plass, mens i det siste ble han nummer tre. Sammenlagt ble han nummer to i sin første konkurranse i klassen Pro Stock i Norge.

Om to uker er det NM på den samme bane.

- Jeg har med meg gode erfaringer og mye selvtillit fra banen til jeg skal i dyst her igjen om to uker, sier han.

John Wolden konkurrerte også i Valdres. Han ble nummer tre i første heat også ble det to fjerdeplasser i de to siste heatene. Det holdt til en bra 4. plass for oppdalingen.