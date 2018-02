Sikret seier på normaldistansen

Sport

Simen Hårstad fra Rennebu har den siste tiden imponert i skiskytterkonkurranser og denne helga er han i Molde for å delta i Norgescupen, hvor det skal konkurreres i normal (lørdag) og sprint (søndag).

Rennbyggen knallet til allerede fra første sekund i dagens løp og gikk til topps i klassen M19. Selv om han fikk to bom på de to første seriene, var 18 av 20 treff likevel nok til å ta seieren.

- Det var veldig artig å vinne idag. Jeg har vært i god form den siste tiden, så jeg hadde store forventninger til helga. Derfor er det ekstra morro at det lykkes, forteller Hårstad til Opdalingen.

Han vil oppsummere løpet sitt som veldig bra.

- Jeg fikk en bom på hver på de første to skytingene, men etter fem treff på siste ligg, skjønte jeg at det kunne gå bra hvis jeg fylte på siste stå, sier han.

I morgen er det sprint som står på programmet og da håper rennbyggen også på å levere varene i sporet og på standplass.

- Jeg starter med den gule trøya i morgen (ledertrøya i cupen) for aller første gang, men jeg må prøve å ikke tenke for mye på den. Den fysiske formen er der så det er opp til skytingen i morgen også om det blir et løp i toppsjiktet eller ikke. Forholdene idag var strøkne, null vind og faste spor. Derfor det var såpass mye bra skyting også, sier han.

Leverte gode resultater i Molde

Indre Halseth ble nummer 25 i klassen M19. Han skjøt 19 av 20 treff, noe som er utrolig sterkt på normaldistansen.

I klassen M17 ble Håkon Halseth nummer 15, mens Torbjørn Stuen hadde en litt tyngre dag på standplass og endte på en 54. plassi samme klasse.

Ole Andreas Flotten har ikke konkurrert på tre uker og han har slitt med litt sår hals den siste tiden. Under sin normaldistanse i klassen M senior lå han lenge godt med. Han skjøt fullt hus på første serie, men fikk henholdsvis en og to bom på skyting to og tre. Ut fra fjerde skyting lå oppdalingen på en 17. plass. I mål endte Flotten på en 23. plass.

Andrea Gjønnes gikk inn til en 8. plass i klassen K17, etter å ha skutt 18 treff på standplass. Ingeborg Smestu Holm fra Rennebu ble nummer 29 i samme klasse, mens Tonje Norheim ble nummer 40.

Kristine Hokseng Øien ble nummer 41 i klassen K18-19, mens Mia Norheim ble nummer 47 i samme klasse.